Premieră Teatrul „Luceafărul”: Cincirakvela și prințesa care salvează prințul

17:40

Dragă M., Am fost mereu considerată sufletul petrecerii, fata pozitivă și optimistă, mereu pusă pe glume și chicoteli. Dar nu sunt așa. Deja de 4 ani sunt într-o stare de tristețe continuă, lipsă de motivație, gânduri suicidale, crize de plâns, aparent, fără motiv, și deja am ajuns la câteva tentative de suicid. Eu nu simt că trăiesc pentru mine, […] The post „Dragă M., uneori îmi doresc să fiu lovită de o mașină sau să mor în somn, astfel nu ar fi suicid” appeared first on Moldova.org.