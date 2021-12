ANRE examinează aprobarea prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale de către S.A. „Moldovagaz”

09:20

Gazoductul Iași-Chișinău ar fi trebuit să reprezinte un prim pas către reducerea dependenței de gazele rusești, subliniază Veridica.ro, într-o analiză semnata de jurnalistul Mădălin Necșuțu. Însă, atât timp cât prețul la Gazprom rămâne mai mic decât pe piețele europene, gazoductul e doar decorativ, constată autorul. România are pregătite toate pârghiile pentru a ajuta Republica Moldova să-și asigure securitatea energetică, dar deocamdată problema rămâne în preț. Cât timp Chișinăul preferă să evite achizițiile de pe piețele libere, unde gazele sunt mai scumpe, decontează politic în fața Moscovei. Acest lucru s-a văzut din plin la ultimele negocieri, acolo unde Republica Moldova a fost atrasă într-un contract pe 5 ani cu preț flexibil care, sub pretextul secretului comercial, nu a fost făcut public. Pe de altă parte, la prețul oricum exorbitant de 400-450 de dolari pe mia de metri cubi pe care Republica Moldova îl plătește în prezent la Gazprom (Serbia plătește 270 de dolari preț fix), actuala guvernare de la Chișinău va plăti din bugetul de stat către cetățeni care primesc compensații, circa 10 miliarde de lei (500 de milioane de euro) pentru perioada rece, scrie publicația. Veridica mai observă că în timp ce ministrul Andrei Spânu spune că va face tot posibilul să interconecteze Republica Moldova cu România cât mai rapid, pe de altă parte oferă contractul pentru construcția liniei Vulcănești-Chișinău unei companii indiene, deși la licitație a participat și o firmă din România care a avut o ofertă aproape similară cu cea a indienilor. Cu alte cuvinte, după ce România a facilitat construirea gazoductului de 150 de milioane de milioane de euro, linia aeriană de transport de energie electrică care va conecta Republica Moldova cu UE via România, în valoare de 260 de milioane de euro, este dată unei companii indiene asupra căreia se presupune că s-au făcut multe derogări, scrie publicația.