VIDEO // Cămile injectate cu botox, descalificate la un concurs de frumusețe

03:50

Pe final de an, Internetul se umple de clasamente, topuri „cele mai cele” realizări din diverse domenii. În acest articol am atras atenția asupra situației din piața aplicațiilor de mobile, dominată de Apple AppStore și Google Play, transmite SafeNews.md cu referire la Diez.md. Sensor Tower a publicat cea mai recentă analiză referitoare la aplicațiile de mobile, o retrospectivă […] Articolul Apple AppStore vs Google Play: Cele mai descărcate aplicații în 2021 apare prima dată în SafeNews.