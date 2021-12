După aproape două luni, Vlad Kulminski, a vorbit despre motivele demisionării

13:00

De Ziua internațională anticorupție, Președintele Parlamentului Igor Grosu a reconfirmat angajamentul Forului legislativ de a elimina factorul corupției din instituțiile statului. ”Reiterez că prioritatea zero a acestui Parlament este lupta împotriva corupției și curățarea instituțiilor statului de corupți. Doar așa vom putea reforma țara noastră”, a declarat Igor Grosu. Potrivit speakerului, Ziua internațională anticorupție are … Articolul Igor Grosu a reconfirmat că prioritatea zero a Parlamentului este curățarea statului de corupți apare prima dată în Punctul pe i.