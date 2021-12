Ministrul de Externe al României, despre munițiile rusești depozitate în regiunea transnistreană: Distrugerea lor trebuie să fie o temă de preocupare

12:00

Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a fost inclusă în topul celor mai influente 28 de persoane din Europa, clasament realizat de Politico. Topul respectiv a fost împărțită în trei categorii: „doers" - cei care fac, ,,the dreams" - visătorii și ,,the disrupters" - perturbatorii. Astfel, Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, se regăsește pe poziția a șasea la categoria ,the dreams" - visătorii, categorie dominată de primarul Parisului Anne Hidalgo și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „În calitate de președinte al Republicii Moldova, provocarea Maiei Sandu va fi de a găsi un echilibru între Est şi Vest şi, în acelaşi timp, de a scoate cel mai sărac stat din Europa din apele tulburi în care s-a împotmolit de la sfârşitul Războiului Rece. Liderul statului cu cea mai sinceră dorinţă de reformă de când s-a desprins de Uniunea Sovietică, în urmă cu trei decenii, Sandu are acum spațiul politic necesar pentru a începe să își promoveze agenda de reforme interne. Aceasta include promisiuni de a pune capăt anarhiei şi de a eradica corupţia, crescând în acelaşi timp standardele de viaţă şi dând un impuls unei economii naţionale sclerozate”, au remarcat jurnaliștii de la Politico Europe, calificând-o pe Sandu drept „echilibristă”. În topul celor mai influente 28 de persoane din Europa, apare și procurorul-şef european Laura Codruţa Kövesi, care ocupă poziția a șase în categoria „doers" - cei care fac. Potrivit publicației, Laura Codruţa Kövesi este „lungul braț al legii” și are misiunea de a curăța Europa. „În calitate de prim procuror-şef al Uniunii Europene, ea are mandatul de a elimina fraudele legate de fondurile UE şi de crima organizată, o premieră pentru blocul comunitar, chiar în momentul în care începe să trimită în capitală miliarde de euro din fondurile de recuperare. Acest lucru îi conferă o mare putere, chiar dacă se bazează în continuare pe instanțele naționale pentru desfășurarea proceselor efective. Având în vedere că statul de drept se află în fruntea agendei UE, toţi ochii sunt aţintiţi asupra modului în care va folosi această funcție despre care spune că este „una dintre cele mai importante din UE”. Kövesi este deja un nume mare în România natală (a obținut un loc într-un număr anterior al POLITICO 28 pentru activitatea sa de punere sub acuzare a politicienilor corupți în calitate de șefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie din România)”, au subliniat jurnaliștii de la Politico. În topul realizat de Politico Europe, cel mai puternic om din Europa este considerat premierul italian Mario Draghi. Articolul Maia Sandu, în topul celor mai influente persoane din Europa apare prima dată în InfoPrut.