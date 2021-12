ULTIMA ORĂ! Stoianoglo – ELIBERAT din arest la domiciliu și plasat sub control judiciar

Procurorul general, suspendat, Alexandr Stoianoglo a fost eliberat din arest la domiciuliu. Decizia a fost adoptată cu puțin timp în urma de către magistrații Curții de Apel Chișinău, care au decis plasarea acestuia sub control judiciar. Astfel, în următoarele 30 de zile, șeful suspendat al Procuraturii Generale are interdicția de a părăsi țara.

