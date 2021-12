Topul celor mai inteligente femei din lume: Cele trei care au cel mai ridicat IQ

11:00

Topul anual al publicației Politico include 28 de lideri ai comunității europene, considerați cei mai puternici, mai influenți, mai peocupați și implicați oameni în destinele Europei. Politicianul italian tehnocrat Mario Draghi este cotat drept „cea mai puternică persoană din Europa (the most powerful person in Europe), topul fiind apoi divizat în 3 categorii de persoanlități: … Articolul Maia Sandu, în topul Politico – 28 cei mai puternici și influenți lideri europeni, la categoria „visătorii” apare prima dată în ZUGO.