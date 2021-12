Deputații au votat pentru demisia Avocatului Poporului

21:00

Comisia Electorală Centrală a aprobat acum o hotărâre prin care cere Judecătoriei Bălți să anuleze înregistrarea candidatei Partidului Șor, Marina Tauber la alegerile locale din Bălți. Decizia a fost aprobată cu votul a 6 din cei 8 membri ai CEC, doi membri abținându-se. Printre argumentele expuse de Pavel Postică, care a fost raportor în acest ...