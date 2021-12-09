НАРЭ опубликовало цена на топливо в Молдове
TVC, 9 decembrie 2021 12:20
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 10 декабря, передает Sputnik. Так, 95-й бензин подешевеет на семь банов, цена опустится до 20,04 лея за литр. Цена на дизтопливо снизится на девять банов – до 17,12 лея за литр. Отметим, что на протяжении нескольких […] Сообщение НАРЭ опубликовало цена на топливо в Молдове появились сначала на TV6.
• • •
Alte ştiri de TVC
Acum 15 minute
12:20
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 10 декабря, передает Sputnik. Так, 95-й бензин подешевеет на семь банов, цена опустится до 20,04 лея за литр. Цена на дизтопливо снизится на девять банов – до 17,12 лея за литр. Отметим, что на протяжении нескольких […] Сообщение НАРЭ опубликовало цена на топливо в Молдове появились сначала на TV6.
Acum 24 ore
22:40
Средство будут применять для лечения от коронавируса взрослых и подростков от 12 до 17 лет, пишет korrespondent.net. В Китае одобрили первое в стране комбинированное терапевтическое средство от COVID, которое изготовлено на основе нейтрализующих антител. Об этом сообщает пресс-служба Госуправления по контролю за фармацевтической продукцией КНР. Средство будут применять для лечения от коронавиурса взрослых и подростков […] Сообщение В Китае одобрили препарат против коронавируса на основе антител появились сначала на TV6.
22:20
«Молдовагаз» работает над тем, чтобы не повторилась ситуация с задержкой перевода платежу «Газпрому», поэтому ежедневно переводит российскому концерну часть средств, заявил РИА Новости глава молдавской компании Вадим Чебан. «У нас срок оплаты до 20 декабря, работаем для того, чтобы ситуация не повторилась. Мы каждый день перечисляем деньги «Газпрому», — сказал Чебан. В министерстве инфраструктуры сообщили […] Сообщение В «Молдовагазе» заявили, что ежедневно платят «Газпрому» за поставки появились сначала на TV6.
14:00
Двенадцать автомобилей и автобус получили серьезные повреждения в результате ДТП, которое произошло 9 декабря около 13:40 на улице Василе Александри в столице. По словам свидетелей, несколько человек были доставлены в больницу. У автобуса отказали тормоза. Видео группы ГБМ Город без маршруток Новость дополняется. Сообщение ДТП в столице: У автобуса отказали тормоза и он протаранил 12 авто появились сначала на TV6.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:20
Знакомьтесь, Екатерина Дидык. Родилась 29 марта 1988 года. В 2008 году получила свой первый диплом Нутрициолга на кафедре профилактической медицины в Москве. В 2010 году окончила факультет психологии в Международном независимом Университете. Прошла 15 обучающих программ и курсов по натуропатии и саногенезу в различных странах СНГ. В 2019 году получила сертификат коуча Эриксоновского университета. На […] Сообщение ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ | ЕКАТЕРИНА ДИДЫК появились сначала на TV6.
12:10
„Tatăl copiilor a vrut să ne calce cu tractorul!» Este mărturia unei mame din raionul Nisporeni, care timp de 13 ani a fost victima violenței domestice. Pentru că nu a mai rezistat, femeia și-a luat cei trei copii și a plecat. Unde se adăpostesc la moment cu toții și cum va explica bărbatul acuzațiile care […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 05.12.2021 появились сначала на TV6.
12:10
Новый выпуск программы «Кишиневский городовой»: о прошлом, настоящем и будущем национальной филармонии. О том, что безвозвратно унес пожар, что удалось спасти и восстановить и как, те, кто считал филармонию вторым домом переживают ее потерю. Сообщение КИШИНЁВСКИЙ ГОРОДОВОЙ — ФИЛАРМОНИЯ | 04.12.21 появились сначала на TV6.
12:00
Natalia a făcut cunoștință cu fostul ei soț de pe când erau studenți. Au trăit împreună 35 de ani fericiți, dar o boală incurabilă i-a despărțit. În prezent, este deschisă pentru o nouă relație. Știe că nimeni nu este ideal, de aceea nu-și dorește decât un suflet pereche alături pentru susținere reciprocă. Dacă îi va […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 04.12.2021 появились сначала на TV6.
10:40
Сообщение LIVE | Briefing de presă susținut de către deputatul Partidului „ȘOR”, Marina Tauber появились сначала на TV6.
3 decembrie 2021
18:10
Православная церковь Молдовы сообщила 3 декабря, что отстранила священника Геннадия Валуцу от служения и лишила его сана. Как отмечается в приказе, подписанном митрополитом, Валуцу обвинили в физическом насилии и других нарушениях, пишет newsmaker.md. «Согласно решению церковного суда, вас обвиняют в физическом насилии по отношению к членам семьи, манипулятивном и неадекватном для священнослужителя поведении и в […] Сообщение Священника Валуцу лишили сана и отстранили от служения. За что? появились сначала на TV6.
1 decembrie 2021
18:50
Фьючерсы на кофе на Межконтинентальной бирже в Нью-Йорке достигли цены в 2,46 доллара, самой высокой за десятилетие, пишет korrespondent.net. Цена на кофе на Межконтинентальной бирже достигла максимума с 2011 года. Об этом сообщает СNBC. Отмечается, что по итогам торговой сессии в понедельник стоимость контрактов на кофе на декабрь составила 2,34 доллара за фунт. Фьючерсы на […] Сообщение Цена на кофе достигла 10-летнего максимума появились сначала на TV6.
30 noiembrie 2021
23:40
Россия вводит 2-недельный карантин для въезжающих из стран с высоким риском заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», сообщали главный санитарный врач России Анна Попова, пишет INTERFAX.RU. Глава Роспотребнадзора отметила, что c большинством стран, где обнаружен штамм «омикрон», пока не возобновлено регулярное авиасообщение, и «граждане находились там по личным нуждам, вопреки нашим призывам не посещать высокорисковые регионы». […] Сообщение РФ из-за «омикрона» ограничит срок действия ПЦР и введет карантин при въезде появились сначала на TV6.
29 noiembrie 2021
18:20
Новый выпуск программы «Кишиневский городовой» с Лена Виговская: Тайны старообрядчества, скрытые в старейшем здании столицы – Мазаракиевской церкви. Об истории и судьбе храма, уникальных вековых книгах староверов, и, конечно, особенностях одной из древнейших ветвей православия. Сообщение КИШИНЁВСКИЙ ГОРОДОВОЙ | МАЗЕРАКИЕВСКАЯ ЦЕРКОВЬ появились сначала на TV6.
17:30
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi. Moderatoarea, Victoria Pietraru discută astăzi cu expertul economic, Gheorghe Costandachi și politologul — Ian Lisnevschi despre proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2022, aprobat de Guvern. În cadrul emisiunii vor fi aprobate și alte subiecte actuale. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 22.11.2021 появились сначала на TV6.
16:20
O nouă ediție „Oameni pentru Oameni”. Din cauza mai multor credite luate de la bănci pentru concubinul său, o mamă a 3 copii din raionul Strășeni, a căzut în patima alcoolului și a fost privată de drepturile părintești. Sora mai mare i-a luat pe frații săi de la orfelinat, însă nu-i poate crește în liniște, […] Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 26.11.2021 появились сначала на TV6.
15:00
Anastasia, mireasa de astăzi, este dansatoare și e foarte talentată. Are și propriul show-balet. În ciuda faptului că fostul soț a înșelat-o cu propria cumnată, ea nu și-a pierdut cumpătul și a reușit să asigure o copilărie fericită celor două fiice ale sale. Dacă va reuși Anastasia să găsească un bărbat, în care să poată […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 28.11.2021 появились сначала на TV6.
12:10
Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 30 ноября, пишет Sputnik. Так, 95-й бензин подешевеет на 12 банов, цена опустится до 20,90 лея за литр. Цена на дизтопливо снизится на 14 банов – до 17,97 лея за литр. Отметим, что на протяжении нескольких месяцев […] Сообщение НАРЭ опубликовало цена на топливо появились сначала на TV6.
28 noiembrie 2021
14:20
Большинство швейцарцев поддерживают ковидное законодательство, однако напряженность в обществе нарастает, пишет korrespondent.net. В Швейцарии в воскресенье, 28 ноября, проходит референдум о правовых основах COVID-сертификатов. Его участникам предложено выразить отношение к уже введенным санитарным пропускам с QR-кодами, которые выдают на основе «правила 3G» – сокращение от genesen, geimpft, getestet (переболел, привит, протестирован). Такие пропуска необходимы, в […] Сообщение Швейцария проводит референдум о COVID-сертификатах появились сначала на TV6.
23 noiembrie 2021
14:40
Житель Дурлешт в возрасте 49 лет задержан полицией за организацию в своей квартире наркопритона. Об этом сообщает Национальный инспекторат полиции, пишет Sputnik. Сотрудники Управления по расследованию организованной преступности Инспектората расследований совместно с сотрудниками уголовного розыска Инспектората полиции Буюкан 22 ноября провели обыск в доме подозреваемого. Полицейские изъяли несколько сосудов и пакетов, содержащих большое количество растительных […] Сообщение Задержан организатор наркопритона в Дурлештах появились сначала на TV6.
22 noiembrie 2021
23:10
Певицу Марину Хлебникову отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщил «Известиям» профессор отделения сочетанных травм НИИ Склифософского Игорь Шарипов, пишет ria.ru. Артистка пострадала во время пожара в своей квартире. Как отметил хирург, состояние Хлебниковой улучшается, однако на полное восстановление уйдут годы — из-за серьезности полученных травм. «Да, ей лучше, естественно, мы и рассчитываем, спасаем всем […] Сообщение Марину Хлебникову отключили от аппарата ИВЛ появились сначала на TV6.
12:30
O nouă ediție a emisiunii Moldova Zi de Zi. Moderatoarea, Victoria Pietraru discută astăzi cu expertul în drept constituțional, Vitalie Catana și politologul, Corneliu Ciurea despre rezultatele și eșecurile guvernării. Сообщение MOLDOVA ZI DE ZI | 15.11.2021 появились сначала на TV6.
12:00
Mirele de astăzi, Iurie, nu a mai avut până acum o relație de lungă durată. Zice că oamenii îl plictisesc foarte repede. Și ce ne facem dacă, de această dată, se vor plictisi miresele de dânsul? Îi va ajunge oare fler și carismă ca să le farmece în această seară, aflați în noua ediție a […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 21.11.2021 появились сначала на TV6.
10:00
Певица Марина Хлебникова, пострадавшая при пожаре, пришла в себя. Ее сняли с аппарата ИВЛ, сообщает StarHit, пишет korrespondent.net. Состояние артистки – стабильно тяжелое, у нее держится температура в районе 38,5 °С. По информации издания, Марина не может самостоятельно принимать пищу из-за ожога дыхательных путей второй степени, ее вводят через специальный зонд. Она находится в сознании […] Сообщение СМИ: Марина Хлебникова пришла в себя после пожара появились сначала на TV6.
20 noiembrie 2021
13:00
В Кишиневе тариф на отопление вырастет до 1772 леев за гигакалорию. На заседании 20 ноября Национальное агентство регулирования в энергетике (НАРЭ) одобрило запрос компании Termoelectrica, пишет newsmaker.md. Согласно решению НАРЭ, стоимость отопления, подаваемого потребителям, увеличится на 650 леев/Гкал — до 1772 леев/Гкал (без учета НДС). Новый тариф будут применять с 1 ноября. Как отметили в […] Сообщение В Кишиневе тариф на отопление вырастет на 58%. НАРЭ одобрило запрос Termoelectrica появились сначала на TV6.
19 noiembrie 2021
22:50
Пользователи Facebook, Instagram и WhatsApp в разных странах, в том числе в России, жалуются на сбои в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов, пишет РИА Новости. Первые сообщения о неполадках появились после 19:50 мск. На сбои жалуются пользователи из США, где в основном сообщается об ошибках в работе […] Сообщение В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой появились сначала на TV6.
18 noiembrie 2021
22:20
Парламент отправил в отставку Руслана Флоча с должности директора Национального центра по борьбе с коррупцией, дав неудовлетворительную оценку деятельности возглавляемого им ведомства. Решение было принято голосами 55 депутатов. Сообщение Парламент отправил в отставку Руслана Флоча с должности директора НЦБК | VIDEO появились сначала на TV6.
17 noiembrie 2021
16:20
Илан Шор: Вина за катастрофическое положение дел в стране лежит на Майе Санду. Она обманула ожидания людей | VIDEO # TVC
Республика Молдова оказалась в руках лживых и некомпетентных людей, жаждущих власти и не способных руководить. Они издеваются над верховенством закона, играют жизнями и здоровьем граждан, разрушают экономику и даже то немногое оставшееся, что было сделано до них. А вина за катастрофическое положение дел лежит, в первую очередь, на главе государства. С такими заявлениями выступил председатель партии "ШОР" Илан Шор по прошествии года со дня избрания Майи Санду на должность президента страны. Сообщение Илан Шор: Вина за катастрофическое положение дел в стране лежит на Майе Санду. Она обманула ожидания людей | VIDEO появились сначала на TV6.
16 noiembrie 2021
18:20
Инвесторы компании заявили, что она ввела общественность в заблуждение о своих алгоритмах и скрыла информацию об их вероятном вреде, пишет korrespondent.net. В штате Огайо, США, прокуратура подала судебный иск против компании Meta, основывающейся на показаниях обличительницы Фрэнсис Хауген и опубликованных ею документах. Об этом заявил прокурор штата Дэйв Йост, сообщает CNN во вторник, 16 ноября. […] Сообщение Против Meta подали иск на $100 млрд появились сначала на TV6.
15 noiembrie 2021
15:30
Представители компании "Термоэлектрика" направят 15 ноября в Национальное агентство по регулированию в энергетике заявку на повышение тарифа на тепло. Информацию нашему телеканалу подтвердил генеральный директор предприятия Вячеслав Ени, отметив, что подробности будут представлены позднее. При этом он уточнил, что тариф увеличится меньше, чем на 60 процентов- как ранее заявлял министр труда Марчел Спатарь. Сообщение «Термоэлектрика» направит в НАРЭ заявку на повышение тарифа на отопление | VIDEO появились сначала на TV6.
12:30
TV6 lansează cel de-al doilea sezon al emisiunii „Oameni pentru Oameni», ca urmare a mai multor solicitări parvenite din partea telespectatorilor noștri fideli. În continuare, urmăriți o retrospectivă, în cadrul căreia veți revedea istoriile relatate în primul sezon al proiectului și ajutorul semnificativ oferit acestora din partea echipei noastre. Сообщение OAMENI PENTRU OAMENI | 12.11.2021 появились сначала на TV6.
11:40
Mireasa de astăzi, Tamara, timp de trei ani a locuit împreună cu fostul său iubit, iar acesta o ținea ca pe palme și-i îndeplinea orice moft. Cu timpul însă Tamara a înțeles că nu-l mai iubește. Cât de sinceră va fi astăzi și dacă îi va reuși să înțeleagă cine dintre cei trei miri îi […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 14.11.2021 появились сначала на TV6.
13 noiembrie 2021
13:40
Маленькую рептилию нашли в центре Киева. Зоолог считает, что животное пытались лечить, но оно умерло, пишет korrespondent.net. Жительница Киева обнаружила на клумбе в центре города крокодила, сообщает ТСН. Отмечается, что женщина приняла его за игрушку и поставила на пенек, но прохожие заподозрили, что это мертвая рептилия и обратились к зоологу. «Это не игрушка, это мертвое […] Сообщение Киевлянка обнаружила на клумбе крокодила | VIDEO появились сначала на TV6.
00:00
Крупнейшие подземные газовые хранилища (ПХГ) «Газпрома» в Европе — Rehden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии — начали пустеть и так и не перешли в режим интенсивной закачки. Сейчас запасы там находятся на критически низком уровне, несмотря на поручение президента интенсивно пополнять европейские хранилища после того, как будут заполнены российские, пишет lenta.ru. По данным […] Сообщение Хранилища «Газпрома» в Европе начали пустеть появились сначала на TV6.
12 noiembrie 2021
18:50
Девушка экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, депутат Верховной рады Украины от правящей фракции «Слуга народа» Елизавета Ясько сообщила, что увиделась с политиком и заявила, что он не прекратил голодовку, пишет РИА Новости. Ранее в пятницу Ясько заявила, что ее четвертый день не пускают в тюрьму для посещения политика. Более месяца назад он начал голодовку, в понедельник […] Сообщение Саакашвили не прекратил голодовку, сообщила его девушка появились сначала на TV6.
10 noiembrie 2021
12:00
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) может объявить об окончании пандемии коронавируса при условии, если система здравоохранения не будет перегружена. Об этом заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в интервью La Vanguardia. «Мы должны научиться жить с вирусом. Как только наша система здравоохранения не будет перегружена из-за госпитализации и смерти от COVID, то есть будет […] Сообщение ВОЗ назвала условие объявления окончания COVID-пандемии появились сначала на TV6.
10:00
Серьезное ДТП с участием двух легковых машин произошло в столице на пересечении улиц Когэлничану и Пyшкина. Фото с места инцидента было опубликовано в социальной сети facebook в группе «Кишинёв в теме«. По сделанным очевидцем фото видно, что в результате ДТП были повреждены обе машины, одна из них и вовсе влетела в дом, расположенный рядом с проезжей частью. […] Сообщение Авария в столице: Одна из машин влетела в здание появились сначала на TV6.
9 noiembrie 2021
23:30
Цены на газ снижаются на фоне новостей о росте поставок российского газа через Украину и Польшу, пишет korrespondent.net. Цена на природный газ в Европе на закрытии торгов опустилась ниже $840 за 1 тыс. кубометров. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные биржи ICE. Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в […] Сообщение Цена на газ в Европе за день упала почти на 12% появились сначала на TV6.
11:20
Смотрите на TV6 MD новый выпуск программы «Герой нашего времени». В гостях — исполнительный директор SBC, тренер по презентациям — Екатерина Нисенбоим! Знакомьтесь, Екатерина Нисенбойм. Родилась 6 июля 1986 в Кишиневе. Екатерина гордится тем, что является Создателем и продюсером проекта MamaPapa Forum, который проводится сейчас в Молдове, Украине, России и Латвии. В этом году в […] Сообщение ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ | ЕКАТЕРИНА НИСЕНБОЙМ появились сначала на TV6.
10:50
Astăzi, într-o ediție specială, în care sărbătorim 3 ani de TV6, vom surprinde participanții emisiunii și vom da vestea cea mare despre cel mai așteptat premiu al anului! Este momentul, când ne vom bucura și noi de surprize din partea eroilor proiectului. Nu rata o ediție specială a emisiunii „Hai să ne căsătorim”, plină de […] Сообщение HAI SĂ NE CĂSĂTORIM | 07.11.2021 появились сначала на TV6.
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.