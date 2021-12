+609 cazuri confirmate pozitiv. Ultimele date COVID-19 în Republica Moldova

16:40

Șoferul autobuzului de pe ruta 47 susține că nu știe cum s-a produs accidentul de pe strada Vasile Alecsandri. Acesta a declarat pentru PRO TV că a tras frâna de mână a vehiculului și a ieșit din autobuz. „Am venit și am pus mașina la stație, am plecat la dispecerat… Când am venit, nu era autobuzul. … Articolul video | „Mă uit la deal, la vale… nu-i”. Ce spune șoferul autobuzului despre accidentul de pe Vasile Alecsandri apare prima dată în ZUGO.