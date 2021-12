„Ghena” de la CNA, reținut pentru 72 de ore. Funcționarul este învinuit de îmbogățire ilicită

13:10

Olaf Scholz este noul cancelar al Germaniei. Acesta are 63 de ani și va conduce un guvern de coaliție care preia responsabilitatea guvernamentală federală de la Angela Merkel după 16 ani de mandat. Cancelarul a fost votat de Parlamentul german, unde coaliția pe care a format-o alături de Partidul Verzilor și Partidul Liber Democrat are […]