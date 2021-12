Evoluția situației pandemice și a vaccinării anti-COVID în Nisporeni, conform datelor Ministerului Sănătății

08:40

Consiliul Uniunii Europene a adoptat joi, 2 decembrie, un set de decizii, care stabilesc patru măsuri de asistență în cadrul Institutului European pentru Pace (IEP), în sprijinul Georgiei, Republicii Moldova, Ucrainei și Republicii Mali, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presă al Delegației UE în Republica Moldova, aceste măsuri urmăresc...