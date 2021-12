O consilieră PSRM din CMC trimite „femeele” la „origini”. Postarea sexistă despre guvernare care a trezit scandal

12:40

An de an, compania Google publică lista „Anul în căutare” a Google. Anul 2021 a fost despre cum să devenim mai buni, scrie Google. În fiecare an, compania de tehnologie analizează ce termeni de căutare au înregistrat cea mai mare creștere în ultimul an. Acele întrebări și expresii care au înregistrat o creștere neobișnuit de […] Articolul VIDEO Cele mai populare căutări în 2021 în domeniu de muzică. Lil Nas X, gol pușcă, în TOP apare prima dată în Realitatea.md.