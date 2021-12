Schemă frauduloasă de introducere a pieselor auto în Moldova, deconspirată de ofițerii INI

12:00

O clădire cu trei etaje s-a prăbușit în noaptea de luni spre marți, după o explozie la Sanary-sur-Mer, în Franța. Pompierii caută cinci persoane care ar fi rămas blocate sub dărâmături, scrie Digi24.RO Cinci persoane sunt „probabil blocate sub dărâmăturile" unui bloc cu trei etaje care s-a prăbușit în Sanary-sur-Mer, în urma unei explozii. Nu […]