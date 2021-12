Serialul ”Sex and the City” continuă. Premiera are loc pe 9 decembrie - VIDEO

Serialul „Şi uite aşa.../ And Just Like That...”, care continuă „Sex and the City”, va avea premiera pe 9 decembrie, când primele două episoade vor fi disponibile pe HBO GO, urmând ca restul de opt episoade să fie lansate săptămânal.

