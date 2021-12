Constructia edificiilor in spatiile verzi din orase si sate ar putea fi interzisa. O lege in acest sens a fost aprobata aseara, in prima lectura, de deputatii PAS. Documentul vine la pachet si cu inasprirea pedepselor - VIDEO

Constructia edificiilor in spatiile verzi din orase si sate ar putea fi interzisa. O lege in acest sens a fost aprobata aseara, in prima lectura, de deputatii PAS. Documentul vine la pachet si cu inasprirea pedepselor - VIDEO

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md