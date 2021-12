FOTO Coridorul 10 din raioanele Telenești și Rezina, inspectat de ASD. Câte segmente de drum sunt reabilitate

11:20

Republica Moldova intră sub cod galben de precipitații puternice. Avertizarea a fost emisă astăzi, 7 decembrie, și intră în vigoare miercuri, 8 decembrie. „În intervalul menționat se prevăd precipitații puternice (15-30 l/m2), predominant sub formă de ploaie, la nord lapoviță. În funcție de evoluția fenomenelor, SHS va actualiza acest mesaj prin avertizări meteorologice ulterioare”, anunță […] Articolul Moldova, sub COD GALBEN. Avertizarea emisă de meteorologi: se prevăd precipitații puternice apare prima dată în Realitatea.md.