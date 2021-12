Fermierii mici și micro „băgați în seamă”. Vor primi subvenții de la stat în limita terenurilor agricole deținute

22:10

Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Nicu Popescu, a cofirmat faptul că atunci când a fost semnat procolul privind livrarea gazelor rusești între Moldovagaz și Gazprom – acest lucru a fost discutat și cu partenerii europeni ai țării noastre, informează Realitatea.md. „Da, am discutat acest protocol, am discutat despre efectele acestui protocol. Am avut discuții […] Articolul Nicu Popescu: Am discutat cu statele UE despre protocolul Moldovagaz-Gazprom apare prima dată în Realitatea.md.