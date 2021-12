Amplasarea punctelor mobile anti-COVID: Unde vă puteți imuniza

02:10

Moscova este pregătită pentru dialog cu companiile IT străine asupra unor posibile interdicţii pentru cele care nu au reprezentanţă oficială în Rusia până la sfârşitul anului, așa cum prevede legea. Până acum, giganții IT din Occident erau amenințați cu închiderea. Companiile vor fi blocate doar ca ultimă soluţie, a relatat luni agenția Interfax, citând autoritatea […] Articolul Rusia încetinește viteza de internet a giganţilor IT care nu au reprezentanță locală. „Închiderea este ultima soluţie” apare prima dată în SafeNews.