Nicu Popescu: Contractul cu Gazprom nu ne împiedică să implementăm Pachetul III Energetic

13:30

6 decembrie 2021: s. Petrești, Mircești, Poiana – 08:30-16:00. s. Teșcureni, Frăsinești – 08:30-16:00. or. Ungheni, str. Petru Rareș, Cetireni, Meșterul Manole, Nucului, Doina, Luceafărului, Miorița, 31 august, str-la Luceafurului, 31 august – 08:30-16:00. or. Ungheni, str. Ciprian Porumbescu, Vasile Lupu – 08:30-16:00. 7 decembrie 2021 : s. Teșcureni, Frăsinești, Mănoilești, Agronomovca, Mircești, Boghenii Noi, Poiana, Medeleni – 08:30-16:00. or. Cornești […]