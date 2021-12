Cursul valutar oficial la 07.12.2021

15:50

Furnizorii de gaze naturale de ultimă opțiune vor fi obligați să facă stocuri de gaze naturale pentru o cantitate echivalentă consumului a două luni de iarnă. O modificare în acest sens la Legea cu privire la gazele naturale etse propusă de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, transmite IPN. Potrivit ministrului... The post Furnizorii de gaze vor fi obligați să facă stocuri pentru două luni de iarnă appeared first on Portal de știri.