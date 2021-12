Avem bani sau nu pentru extinderea listei medicamentelor compensate? Opoziția vorbește despre un deficit de aproape 300.000.000 de lei. Autoritățile insistă că banii sunt

07:45

Vreau acasăăăă… Vreau acasăăăă…Fără nicio lacrimă, dar cu fața schimonosită de durere, femeia de 72 de ani repetă întruna că vrea acasă. Are cancer cu metastaze în coloana vertebrală, din cauza căruia are și o fractură la coloană, nu poate merge și are dureri foarte mari.