De sărbători, ne amintim de jocurile copilăriei! O listă generoasă de recomandări de cadouri care îi vor surprinde pe cei dragi

20:00

Un film pe zi și viața capătă altă culoare. Timpul e cel mai scump ce am și cu drag ți-l ofer. Susține-mă pe Patreon sau Buy Me a Coffee ca să te bucur în continuare cu ce am mai bun. Pentru acum, găsești o selecție de cinci filme pe care le-am văzut recent și ți le recomand cu sufletul deschis. Articolul (video) Recomandări de la Mircea, fără spoilere: cinci filme despre consecințele corupției apare prima dată în #diez.