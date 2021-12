Cele mai importante privatizări din ultimii 10 ani

16:30

Anica Popa este prima femeie motociclistă și prima șoferă din satul Dubăsarii Vechi, Criuleni. Prin 1975 și-a cumpărat un Moskvici portocaliu. „Eu și amu dacă aș avea Moskvici nu l-aș da pe altă mașină. Era și tractor, și mașină, și căruță, și ce vrei. Puternică mașină, bună, trainică", spune femeia de 73 de ani. A început să simtă recent cu adevărat ce înseamnă bătrânețe: uită tot […]