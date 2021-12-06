VOTAREA ANTICIPATĂ ÎN ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN TRANSNISTRIA A ÎNCEPUT
Infotag, 6 decembrie 2021 15:30
VOTAREA ANTICIPATĂ ÎN ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN TRANSNISTRIA A ÎNCEPUT
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UN EXPERT CONSIDERĂ CĂ AUTORITĂŢILE COMIT O GREŞEALĂ GRAVĂ ALOCÂND BANI DE LA BUGET PENTRU ACHITAREA DATORIILOR CĂTRE GAZPROM # Infotag
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ASP VA ANUNŢA O LICITAŢIE PENTRU ACHIZIŢIONAREA A CIRCA 3 MIL. DE BLANCHETE PENTRU PASAPOARTE ŞI ALTE DOCUMENTE # Infotag
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REPUBLICA MOLDOVA A RECEPŢIONAT UN ALT LOT DE 32 760 DE DOZE DE VACCIN PFIZER/BIONTECH
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MARINA TAUBER ŞI NICOLAI GRIGORIŞIN VOR LUPTA ÎN SCRUTINUL AL DOILEA PENTRU FOTOLIUL DE PRIMAR AL ORAŞULUI BĂLŢI # Infotag
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19 noiembrie 2021
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PREŞEDINTELE A RELATAT DESPRE SPRIJINIREA MEDIULUI DE AFACERI ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA SECURITĂŢII ENERGETICE A ŢĂRII # Infotag
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ADUNAREA POPULARĂ A GĂGĂUZIEI IARĂŞI NU A REUŞIT SĂ-ŞI ALEAGĂ PREŞEDINTELE
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ANRE A PROPUS REDUCEREA TARIFULUI ACTUAL LA GAZE CU 20%
18 noiembrie 2021
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AMBASADORUL UE CONSIDERĂ CĂ STAREA DE LUCRURI ÎN MOLDOVA A ÎNCEPUT SĂ SE SCHIMBE
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NICU POPESCU: GUVERNUL RM ŞI MAJORITATEA POPULAŢIEI NU AU O ATITUDINE ANTI-RUSĂ
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SUBIECTUL RETRAGERII TRUPELOR RUSE ESTE O PRIORITATE PENTRU POLITICA EXTERNĂ A REPUBLICII MOLDOVA - NICU POPESCU # Infotag
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MINIŞTRII DE EXTERNE AI MOLDOVEI ŞI RUSIEI AU SEMNAT O DECLARAŢIE COMUNĂ CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 20 DE ANI DE LA SEMNAREA TRATATULUI DE PRIETENIE ŞI COOPERARE # Infotag
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17 noiembrie 2021
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ECHIPA MAIB A SĂDIT O PĂDURE DE CIRCA 2 HECTARE ÎN FORMA LOGOULUI BĂNCII
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UN POLITOLOG SUSŢINE CĂ ÎN CADRUL VIZITEI MINISTRULUI DE EXTERNE LA MOSCOVA SE VA DISCUTA DESPRE PREGĂTIRILE VIZITEI PREŞEDINTELUI RM ÎN FEDERAŢIA RUSĂ # Infotag
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16 noiembrie 2021
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INFLAȚIA ÎN OCTOMBRIE ÎN TRANSNISTRIA A FOST DE 1,54%
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TERMOELECTRICA A SOLICITAT ANRE AJUSTAREA DIN OFICIU A TARIFELOR LA ENERGIA ELECTRICĂ ȘI TERMICĂ # Infotag
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UNIUNEA EUROPEANĂ A ECHIVALAT CERTIFICATELE MOLDOVENEȘTI COVID CU CELE EUROPENE
15 noiembrie 2021
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PREȘEDINTELE BERD: PERSPECTIVELE ECONOMICE ALE MOLDOVEI SUNT ÎNCURAJATOARE
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MOLDOVA A CELEBRAT PENTRU PRIMA DATĂ ZIUA MONDIALĂ A TURISMULUI VITIVINICOL
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11 noiembrie 2021
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FRACȚIUNEA BCS A INIȚIAT O MOȚIUNE SIMPLĂ ÎMPOTRIVA MINISTRULUI SĂNĂTĂȚII
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IFC VA SUSȚINE FINCOMBANK ÎN VEDEREA ATRAGERII INVESTIȚIILOR ÎN MOLDOVA PENTRU DEZVOLTAREA ACESTEIA ÎN URMA COVID-19 # Infotag
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ÎN CADRUL EUBAM S-A DISCUTAT DESPRE LUPTA ÎMPOTRIVA PRODUCȚIEI ILEGALE ȘI A CONTRABANDEI CU ȚIGĂRI ÎN MOLDOVA ȘI UCRAINA # Infotag
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