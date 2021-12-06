​VOTAREA ANTICIPATĂ ÎN ALEGERILE PREZIDENȚIALE DIN TRANSNISTRIA A ÎNCEPUT

Infotag, 6 decembrie 2021 15:30

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24 noiembrie 2021
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23 noiembrie 2021
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19 noiembrie 2021
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​ UN POLITOLOG SUSŢINE CĂ ÎN CADRUL VIZITEI MINISTRULUI DE EXTERNE LA MOSCOVA SE VA DISCUTA DESPRE PREGĂTIRILE VIZITEI PREŞEDINTELUI RM ÎN FEDERAŢIA RUSĂ Infotag
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