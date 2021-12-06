Охота на зайца-русака разрешена до 9 января 2022 года
Новости Приднестровья, 6 decembrie 2021 14:00
Единый день любительской и спортивной охоты – воскресенье
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14:00
Единый день любительской и спортивной охоты – воскресенье
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Продукцию завода «Букет Молдавии» знают далеко за пределами Приднестровья. Экспорт – в Россию, Польшу, Украину, Молдову, Германию, Китай. На предприятии Президенту сначала показали мини-плантации с травами, которые используют на производстве. Сюжет Первого Приднестровского....
07:20
В последующие сутки местами пройдет слабый дождь
29 noiembrie 2021
13:00
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
25 noiembrie 2021
16:40
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На широкие экраны выходит мультфильм для всей семьи
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
23 noiembrie 2021
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В России вышел сборник материалов о знаменитом приднестровском фотожурналисте Лемаре Корзилове. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Президент ПМР Вадим Красносельский. Безусловно, личность патриарха приднестровской фотожурналистики заслуживает отдельной книги. Разведчик, служивший в одной войсковой части с Зоей Космодемьянской, Лемар Корзилов прошел дорогами войны от Москвы до границы Восточной Пруссии с Польшей. До сих пор единственным источником информации о Лемаре Павловиче были его воспо...
21 noiembrie 2021
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Возгорание случилось в одной из квартир в доме на Ленинградской
18 noiembrie 2021
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На широкие экраны выходит фантастический боевик
17 noiembrie 2021
13:40
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
12 noiembrie 2021
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По словам врачей, многие заболевшие не спешили обращаться за медицинской помощью, что привело к непоправимым последствиям
6 noiembrie 2021
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Сейчас милиционеры выясняют, где подросток находился больше недели
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