Exclusă din cursa pentru Primăria Bălți, Marina Tauber anunță că va contesta la CA Chișinău decizia CEC privind suspendarea turului doi al scrutinului de la Bălți

Virusul gripal are 8 aşa-zise ”ţinute”. Se schimbă anual și dau extrem de multe combinații. De aceea, trebuie să vă vaccinați pentru protecție, mai ales că nu se dezvolta așa-numita memorie imunitară, de la an la an. Noua varianta SARS-CoV-2, numită Omicron, are simptome asemănătoare gripei – febră musculară, oboseală accentuată, tuse, migrene. Şi vine...