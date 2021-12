Igor Boțan: Nu este o premieră, candidații Partidului Șor au mai fost excluși din alegeri

11:20

M-am dus la piaţa din cartier ca să cumpăr nişte legume şi fructe şi, vă spun cu toată sinceritatea, am boldit ochii şi am fost năpădit de gânduri sumbre. Am cumpărat o lămâie şi ea costa 7 lei şi 50 bani, pe doi ardei verzi am dat 8 lei, iar legătura de leuştean costa acum tocmai 15 lei. S-au scumpit mai toate produsele. O pâine, pe care o luam cu 14 lei, acum costă 17 lei şi vă pot da zeci de...