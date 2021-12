BILD, despre invazia Ucrainei: Rusia va ajunge până la Tiraspol

09:20

Ceai de ghimbir. Ghimbirul nu este doar un condiment aromat si delicios, ci si unul dintre cele mai sanatoase condimente din lume. Originar din Asia, ghimbirul este folosit in scopuri medicale inca de acum 2000 de ani.Efectele ceaiului de ghimbir sunt miraculoase. Iata numai cateva dintre ele:Lupta impotriva canceruluiMulta lume este afectata de cancer, sub diverse forme. Ceaiul de ghimbir are multiple proprietati care protejeaza corpul impotriva cancerului, de la cancerul la plamani, prostata, ovare, colon, pana la cancerul la san, de piele sau la pancreas. In plus, ceaiul de ghimbir poate fi un adjuvant in cazul persoanelor care urmeaza tratament impotriva cancerului, reducand simptomele neplacute ale acestuia (cum ar fi greturile cauzate de chimioterapie).Protejeaza impotriva AlzheimeruluiAlzheimerul este o boala neurodegenerative progresiva care distruge sistemul nervos. Ea afecteaza aproximativ 60-70% din populatia de peste 65 de ani a lumii.Substantele pe care le contine ghimbirul pot incetini degenerarea celulelor creierului si imbunatatesc functile cognitive.