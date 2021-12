Vaccinurile anti-Covid împiedică formele grave ale tulpinei Omicron: Verdictul cercetătorilor sud africani

Vaccinurile anti-Covid împiedică formele grave ale tulpinei Omicron: Verdictul cercetătorilor sud africani NGS-SA (Network for Genomic Surveillance in South Africa) a prezentat datele preliminare Comitetului de Sănătate al Parlamentului țării. Acestea arată că vaccinurile actuale împiedică noua tulpină să provoace o formă gravă de Covid-19, iar testul PCR identifică dacă o persoană e infectată cu varianta Omicron. Cercetătorii susțin că e nevoie de timp pentru a ajunge la date exacte, însă se co...

