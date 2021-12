Curtea Supremă de Justiție a menținut hotărârea de anulare a înregistrării Marinei Tauber în calitate de concurent electoral

10:30

Oamenii de știință spun că o nouă variantă a Covid, care are un „număr extrem de mare” de mutații, ar putea provoca noi valuri ale epidemiei din cauză că se ferește de apărarea organismului, scrie Guardian.Doar 10 cazuri din trei țări au fost confirmate prin secvențiere genomică, dar varianta a stârnit îngrijorări serioase în rândul unor ...The post Nouă tulpină a coronavirusului, cu un ”număr incredibil de mutații”, alarmează oamenii de știință / Marea necunoscută a variantei botswaneze first appeared on Radio Orhei.