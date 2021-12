Ucraina deschide un nou front de confruntări

12:10

Fostul premier, Ion Chicu consideră că ”mecanismele de compensare propuse de autorități nu pot fi eficiente, mai ales când vorbim de o creștere de 250% a tarifului la gaz. Guvernul The post Ion Chicu: Aceasta este o criză pe care dacă nu o gestionezi înțelept, se prăbușește țara. Noi propunem unica posibilitate de a opri scumpirile appeared first on Omniapres.