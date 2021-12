Călătorii care sosesc în Marea Britanie vor trebui să prezinte testul pentru COVID-19, chiar dacă sunt vaccinați

15:45

În cadrul primului episod din al treilea sezon de podcast, am vorbit despre vizitele la ginecolog(ă). Am discutat cu medica ginecologă din cadrul centrelor prietenoase tinerilor Neovita, Galina Leșco. În cadrul interviului, am avut multe subiecte interesante, am vorbit despre prima vizită la ginecolog, vizitele ordinare, ce se întâmplă la cabinet și ce trebuie să știe tinerele atunci când planifică o investigație, scrie sexplicatii.md. Articolul Vizitele la ginecolog(ă) (partea II). Ce se întâmplă în cele 30 de minute la cabinet apare prima dată în #diez.