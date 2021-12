Vrabia mălai visează! Demnitar european: „Moldova nu va adera la UE mai devreme de 2040”

00:50

La fel, au fost respinse și cererile depuse de avocații Partidului Politic ,,ŞOR" cu privire la examinarea în ședință publică a cererii cu privire la strămutarea la o altă instanță egală în grad a dosarului Marinei Tauber. Ambele încheieri ale Curții Supreme de Justiție nu se supun niciunei căi de atac. Prin urmare, dosarul candidatei