CEC a constatat imposibilitatea desfășurării turului doi al alegerilor locale noi în municipiul Bălți

11:50

Guvernul PAS a respins amendamentul deputatului socialist, Petru Burduja, care prevede introducerea cotei zero la venitul reinvestit la votul pentru lectura a doua a Politicii bugetar-fiscale pentru anul 2022. Cabinetul de Miniștri își argumentează refuzul prin faptul că ”impactul bugetar în primul an de implementare a măsurii va constitui 1,9 mlrd. lei, iar în al [...] Articolul Agenții economici nu vor beneficia de cota zero la venitul reinvestit. Guvernul Gavrilița a pus punctul pe ”i” la acest subiect apare prima dată în Telegraph.md - Știri din Moldova.