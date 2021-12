Concesionarea Aeroportului Chișinău: Recomandări oficiale de la CSS

03:10

Imagini șocante au fost surprinse pe o autostradă din Statele Unite. Un TIR a târât o mașină pe o distanță de zeci de metri. Șoferul autoturismului a intrat sub vehiculul de mare tonaj, în urma unei manevre greșite. Practic, nu se mai vedea decât jumătate din autoturism, restul era sub autotren. Ca prin minune, bărbatul […] Articolul VIDEO // O mașină prinsă sub un TIR a fost târâtă zeci de metri pe o autostradă din SUA apare prima dată în SafeNews.