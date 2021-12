To be or, not to be. Magistrații CSJ, într-o ședință nocturnă, s-au expus pe marginea „dosarului Tauber”. Ce va urma

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție a respins cerera avocaților partidului „ȘOR” cu privire la recuzarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție. La fel, au fost resinse și cererile depuse de avocații Partidului Politic ,,ŞOR” cu privire la examinarea în ședință publică a cererii cu privire la strămutarea la o altă […] Articolul To be or, not to be. Magistrații CSJ, într-o ședință nocturnă, s-au expus pe marginea „dosarului Tauber”. Ce va urma apare prima dată în Realitatea.md.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Realitatea.md