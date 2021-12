Deconectări de apă programate pentru marți, 7 decembrie

16:00

An de an, în ajunul sărbătorilor de iarnă, în Piața Marii Adunări Națională a fost scrisă o adevărată istorie în care rolul central l-a avut Bradul de Crăciun.Instalat și apoi furat, adus de peste mări și țări, bucățit, distrus și în final după o lungă aventură, autoritățile locale au hotărît să cumpere un brad artificial care va fi refolosit doar că în fiecare an cu straie noi.Vă prezentă