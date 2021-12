Papa Francisc acuză diviziunile naționaliste din UE pentru lipsa de coordonare în problema migrației

13:30

Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi am făcut un popas aici, la Ungheni, și întrebăm cetățenii: cum e să îmbătrânești frumos în Republica Moldova? – „Îmbătrânești, dar fără bani nu știu dacă îmbătrânești frumos, cu pensia de 1.600 de lei. Iaca, am venit la piață fără nicio copeică, șed și aștept băiatul să vină să-mi dea măcar ceva-ceva. 1.600, iaca să mă duc la operație, cinci mii îmi trebuie. Mi-am făcut la un picior, mi-am făcut, dar la istălalt de-amu nu pot, iaca, cârja am lepădat-o azi, c...