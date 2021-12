14 antreprenori din regiunea Cahul au primit granturi în valoare de la 15.000 până la 30.000 euro

11:10

Primăria municipiului Chișinău informează că și în acest an copiii din grădinițele capitalei vor primi cadouri cu dulciuri, în contextul sărbătorilor de iarnă 2021-2022, informează PROVINCIAL. Astfel, potrivit primăriei, acțiunea este desfășurată pentru al treilea an consecutiv, iar în acest sens Direcția generală educație, tineret și sport (DGETS) a achiziționat 31 326 de cadouri, în […] Post-ul În acest an copiii din grădinițele capitalei vor primi cadouri, în contextul sărbătorilor de iarnă apare prima dată în Provincial.