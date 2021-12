TOP Cele mai scumpe orașe din lume. Tel Aviv depășește Parisul

18:00

„House of Gucci”, una dintre cele mai anticipate pelicule ale anului a ajuns și la cinematografele de la Chișinău. Un bilet la cinematograf costă între 90 și 110 lei în funcție de sală și oră. „House of Gucci” a avut premiera la Londra, pe 9 noiembrie. Acum, este difuzat și la cinematografele din Chișinău. Doritorii […] Articolul (VIDEO) House of Gucci a ajuns și la Chișinău! Cât costă un bilet la cinematograf apare prima dată în Bani.md.