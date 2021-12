Lucrările privind amenajarea parcării de tip „Park and Ride” din preajma parcului La Izvor sunt în desfășurare.

14:30

Liderul Partidului „ȘOR", Ilan Șor, îi depășește la capitolul încredere pe prim-ministrul, Natalia Gavrilița, și președintele Parlamentului, Igor Grosu. Cel puțin asta arată datele unui sondaj, publicat astăzi de către compania iData. Astfel, Ilan Șor se află pe locul trei printre politicienii moldoveni, bucurându-se de încrederea a 6,1 procente dintre moldoveni. În același timp, în [...]