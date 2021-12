Magistratul Vladislav Clima a demisionat din funcția de președinte al Asociației Judecătorilor

17:15

Au adus profesiile viitorului mai aproape de elevii și profesorii din întreaga țară, iar astfel, au pus bazele transformării educației în Republica Moldova. Timp de un an de lansarea celui mai revoluționar proiect educațional din țară – „Tekwill în fiecare școală” – 20.000 elevi și 590 profesori din 234 școli din toate regiunile țării, au fost beneficiarii acestei inițiative. Astfel, programul de studii a fost completat cu cursurile opționale ce îi pregătesc pe tineri de profesiile viitorului: Design grafic, Proiectare și Dezvoltare Web, Programarea Algoritmilor in C/C++, Inteligență artificială, Aplicații mobile. Articolul „Tekwill în Fiecare Școală” împlinește un an de activitate apare prima dată în #diez.