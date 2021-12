Noi percheziții în penitenciare. Ce au ridicat oamenii legii la Soroca (VIDEO)

19:10

În ultimii ani, discursul de ură și-a făcut tot mai mult loc printre comentariile din mediul online. Oamenii încep să fie din ce în ce mai afectați de acest fenomen. Iar acest aspect al vieții online ia amploare, de la an la an. Specialiștii spun că discursul de ură are și un pretext psihologic. De aceea, am decis să aflăm ce stări psiho-emoționale pot genera astfel de reacții și mesaje, din ce cauză oamenii își varsă mai cu îndrăzneală ura pe online decât în realitate și de ce aceste mesaje conțin adesea instigare la ură, violență și chiar omor.