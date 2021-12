LIVE: Parlamentul se convoacă în ședință plenară

07:30

Stoltenberg: Rusia nu are niciun drept de veto în cazul aderării Ucrainei la NATO Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, a insistat miercuri că Rusia „nu are niciun drept de veto” în cazul în care se va decide ca Ucraina să devină parte a NATO, relatează agenţia de presă EFE, citată de Digi24. „Rusia nu are niciun drept de veto, nu are nimic de spus şi nu are dreptul să stabilească o spirală de influenţă pentru a încerca să-şi controleze vecinii”, a subliniat Stoltenber...