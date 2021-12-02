Президент на заводе «Букет Молдавии»

Новости Приднестровья, 2 decembrie 2021 18:10

Продукцию завода «Букет Молдавии» знают далеко за пределами Приднестровья. Экспорт – в Россию, Польшу, Украину, Молдову, Германию, Китай. На предприятии Президенту сначала показали мини-плантации с травами, которые используют на производстве. Сюжет Первого Приднестровского....

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