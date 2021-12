Primăria municipiului Chișinău va oferi și în acest an cadouri cu dulciuri copiilor din instituțiile de educație timpurie

Tradiția de a bucura micuții din grădinițele capitalei cu daruri continuă. Potrivit primarul general Ion Ceban, peste 31 mii de copii din instituțiile de educație timpurie din capitală vor primi și în acest an cadouri cu ocazia sărbătorilor de iarnă, oferite de Primăria Chișinău. „Acțiunea o desfășuram tradițional al treilea an consecutiv. Cadourile conțin dulciuri/biscuiți […] Articolul Primăria municipiului Chișinău va oferi și în acest an cadouri cu dulciuri copiilor din instituțiile de educație timpurie apare prima dată în abcnews.

