Înscrie-te la Solidarity FabLab şi fii gata pentru profesiile viitorului

11:00

Pentru al treilea an consecutiv, maib a fost recunoscută „Banca Anului 2021 în Moldova" de revista financiară britanică The Banker, parte a grupului Financial Times. Premiul reconfirmă și în acest an poziția maib de lider al sectorului bancar din țară.