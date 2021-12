Procurorul general interimar, Dumitru Robu, va fi cercetat în legătură cu imaginile video în care apare numărând mii de euro

18:45

Concernul rus de stat Gazprom a extins cu două zile, până la 26 noiembrie, termenul de plată pentru consumul curent de gaze al R. Moldova, a anunțat vicepremierul Andrei Spînu. „Tocmai am primit răspunsul Gazprom la solicitarea mea de a extinde termenul de plată pentru consumul curent de gaze (…).Guvernul Republicii Moldova a luat toate ...The post Gazprom a extins cu două zile scadența plății pentru consumul de gaze din R. Moldova first appeared on Radio Orhei.