(video) Doi tineri riscă până la patru ani de închisoare pentru că au fost atraşi de “ochi de înger”

22:00

Începând cu ziua de 10 noiembrie, preţurile la carburanţi au început să scadă zilnic la nivel international, lucru care s-a reflectat şi în tarifele plafon stabilite de către ANRE! Astăzi, pentru prima dată după săptămâni de creștere continuă, preţul benzinei COR 95 a coborât sub 21 de lei pentru un litru, iar al motorinei standard […] Articolul Veste bună! Preţul benzinei 95 a coborât sub 21 de lei, iar al motorinei sub 18 apare prima dată în Autoblog.md.